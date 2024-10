El secretario de Defensa de EE.UU, Lloyd J. Austin, acordó con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, la necesidad de “desmantelar la infraestructura de ataque” en la frontera con Líbano, en medio de la invasión terrestre iniciada por el Ejército israelí.

En concreto, según los altos cargos y representantes de dichos países, la medida tiene por objetivo evitar un ataque por parte de Hezbolá similar al del 7 de octubre.

Austin reafirmó en una conversación telefónica con Gallant que se requiere de “una resolución diplomática para garantizar que los civiles puedan regresar sanos y salvos a sus hogares en ambos lados de la frontera”, de acuerdo con el Departamento de Defensa de EE.UU en un comunicado.

Ambos líderes abordaron la importancia de pasar “en última instancia” de las operaciones militares a una vía diplomática para garantizar seguridad y estabilidad “lo antes posible”, agregó el escrito.

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó durante su conversación con su homólogo israelí que EE.UU se encuentran “bien posicionados para defender a su personal, socios y aliados frente a las amenazas y de las organizaciones terroristas respaldadas por Irán”.

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss security developments and Israeli operations. I made it clear that the United States supports Israel’s right to defend itself. We agreed on the necessity of dismantling attack infrastructure along the border…

