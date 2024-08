Más de 100 muertos dejó un nuevo ataque de Israel en la ciudad de Gaza. El hecho ocurrió este sábado en la escuela Al-Taba’een, que albergaba a cientos de palestinos desplazados, en el distrito de Daraj Tuffah.

El bombardeo israelí contra el refugio, ubicado junto a una mezquita, dejó una de las peores escenas desde que estalló el conflicto el pasado 7 de octubre. Videos que circulan en redes sociales muestran cuerpos esparcidos por el suelo, mientras otros son arrastrados y cubiertos con mantas.

“Sus cuerpos fueron destrozados y cortados en pedazos”, dijo Mahmoud Basal, portavoz de la Agencia de Defensa Civil palestina, describiendo la situación.

Frente a las primeras imágenes que se conocieron del hecho, representantes de la comunidad internacional han expresado su repudio al ataque israelí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto lo condenó, mientras sus mediadores presionan para que se reanuden las conversaciones de un acuerdo de cese el fuego. Catar y Arabia Saudita también se manifestaron en el mismo sentido.

Mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía aseguró que Israel cometió un “nuevo crimen contra la humanidad” tras el fatal bombardeo.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, también condenó el ataque aéreo israelí contra la escuela Al-Taba’een, y subrayó que este tipo de actos socavan los esfuerzos internacionales por desescalar la guerra y alcanzar un alto el fuego urgente y un intercambio de prisioneros y cautivos.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo estar “horrorizado con las imágenes (…) Al menos 10 escuelas fueron blanco de ataques en las últimas semanas. No hay justificación para estas masacres”, reprochó.

“Estamos consternados por el terrible número total de muertos”, agregó el diplomático europeo.

