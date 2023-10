29 funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han muerto en Gaza a causa de los bombardeos de Israel contra la franja, en medio de la guerra entre ese país y el grupo islamista Hamás, iniciada el pasado 7 de octubre.

En concreto, estas personas se desempeñaban en la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

“Estamos en shock y de luto. Ahora se ha confirmado que 29 de nuestros compañeros de Gaza han sido asesinados desde el 7 de octubre”, indicó la organización a través de su cuenta en la red social X.

La UNRWA puntualizó que “la mitad de estos colegas eran profesores”. Además, señalaron que “como agencia, estamos devastados. Estamos de duelo entre nosotros y con las familias”.

