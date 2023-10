La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó la ofensiva sorpresa de Hamás contra Israel y pidió un “cese inmediato” de los ataques.

A través de su cuenta en la red social X, el coordinador especial de la ONU para Medio Oriente, Tor Wenesslad, declaró condenar “con vehemencia el ataque en múltiples frentes contra pueblos y ciudades israelíes cercanos a Gaza, y el bombardeo de cohetes que alcanzan el centro Israel por parte de militantes de Hamás”.

“Estos son ataques atroces contra civiles y deben cesar de inmediato”, afirmó el representante de Naciones Unidas en la región.

Además, denunció que “estos acontecimientos han provocado horribles escenas de violencia y muchas muertes y heridos israelíes, y se cree que muchos de ellos fueron secuestrados dentro de la Franja”.

“Estoy profundamente preocupado por el bienestar de todos los civiles. Estoy en estrecho contacto con todos los interesados para instar a la máxima moderación y pedir a todas las partes que protejan a los civiles”, agregó.

Finalmente, señaló que “este es un precipicio peligroso y hago un llamamiento a todos para que se alejen del abismo”.

I vehemently condemn the multi-front assault against Israeli towns & cities near #Gaza, & barrage of rockets reaching across central #Israel by Hamas militants. These are heinous attacks targeting civilians & must stop immediately.

— Tor Wennesland (@TWennesland) October 7, 2023