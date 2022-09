Irán negó este sábado que la ciudad de Oshnavieh esté controlada por manifestantes que protestan la muerte de Mahsa Amini (22), que murió solo por no llevar de manera correcta su velo.

“La ciudad está completamente bajo el control de las fuerzas policiales y la situación es completamente normal”, informó la agencia de noticias de Mizan, del Poder judicial.

Mizan también negó que los manifestantes hayan atacado la prisión de Oshnavieh, situada en el este iraní y fronteriza con Irak, y liberado a los presos.

En los últimos días se han producido fuertes choques en esa urbe, con ataques incluso a “tres sedes de los basijis” (voluntarios islámicos).

Por su parte, la agencia Fars informó que anoche 500 “alborotadores” armados prendieron fuego a dos bancos y una tienda en Oshnavieh.

Incluso llegaron a hacerse con el control de una mezquita, desde la que retransmitido “himnos de grupos terroristas”, según Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria.

“Hoy todo está tranquilo y las escuelas han abierto en Oshnavieh”, aseguró Fars.

La televisión estatal iraní elevó a 35 los muertos en las protestas, entre ellos efectivos de las fuerzas de seguridad.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, afirmó este sábado que se debe “actuar de forma decisiva contra los que se oponen a la seguridad y tranquilidad del país”.

Irán vive un alzamiento social desde hace ocho días por la muerte de Mahsa Amini, que se ha extendido por todo el país provocando duros enfrentamientos con las autoridades.

Amini fue detenida el martes de la pasada semana por la llamada Policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y fue trasladada a una comisaría para asistir a “una hora de reeducación” por llevar mal puesto el velo.

Murió tres días más tarde en un hospital al que llegó en coma tras sufrir un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud, algo rechazado por la familia.

Su muerte ha logrado galvanizar a miles de iraníes a través del dolor y la empatía, a diferencia de otras ocasiones en las que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos sociales movilizados por la economía.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:

death to dictator!

Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022