A los 96 años murió este martes Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional francés y presidente del partido de derecha nacionalista desde su fundación, en 1972, hasta el 16 de enero de 2011.

Según recogen medios locales como Le Parisien, el fallecimiento de Jean-Marie, padre de Marine Le Pen, fue confirmado por su familia.

En 1956 resultó elegido como diputado por París para la Asamblea Nacional francesa por el partido UDCA (Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos).

Pese a que se postuló como candidato para las elecciones presidenciales francesas de 1974, 1988 y 1995, en donde obtuvo malos resultados, en 2002 alcanzó el 16,86% de los votos, accediendo a la segunda vuelta, en donde sería derrotado por Jacques Chirac.

El controvertido político cedió en 2011 la presidencia del Frente Nacional a su hija mientras él se quedó como presidente honorífico.

Cuatro años después, en 2015, fue expulsado del colectivo que él mismo fundó debido a sus controvertidas declaraciones sobre el holocausto nazi; llegó a decir que las cámaras de gas en los campos de concentración eran sólo “un detalle de la historia”.

Luego del revuelo que provocaron sus dichos, aseveró no estar arrepentido, argumentando que mantenía esa opinión “porque es la verdad”.

Cabe señalar que Le Pen había sufrido un infarto “considerado grave” en abril de 2023, tras lo cual aseguró no temerle a la muerte.

“Ella ha estado presente durante toda mi vida. Así que no lo temo, no me asusta”, dijo en aquella oportunidad al citado medio.