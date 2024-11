Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, fue captada en un video recibiendo instrucciones de no comentar el ataque con un misil balístico ruso Oréshnik lanzado contra infraestructura en Dnipró, Ucrania. Una llamada telefónica reveló que le indicaron no hacer comentarios sobre el ataque, a lo que Zakharova respondió que estaba en una rueda de prensa y agradeció la información. Posteriormente, explicó que la conversación fue con un "experto" ante una consulta previa y que el Ministerio no haría comentarios al respecto.