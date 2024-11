El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que Rusia “está utilizando a Ucrania como campo de pruebas” luego que fuentes militares de Kiev informaran que Moscú atacó la ciudad de Dnipró con un misil intercontinental.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el mandatario ucraniano indicó que a Vladimir Putin le “aterroriza” la idea de que Ucrania “sea un país que quiera ser libre y tenga derecho a ser independiente”.

“Hoy, nuestro vecino loco ha vuelto a revelar su verdadera naturaleza: su desprecio por la dignidad, la libertad y la vida humana misma. Y, por sobre todo, su miedo”, señaló.

“Un miedo tan abrumador que lanza un misil tras otro, recorriendo el planeta en busca de más armas, ya sea de Irán o de Corea del Norte. Hoy, fue un nuevo misil ruso. Su velocidad y altitud sugieren capacidades balísticas intercontinentales. Las investigaciones están en curso”, expresó.

Today, our insane neighbor has once again revealed its true nature—its disdain for dignity, freedom, and human life itself. And, most of all, its fear.

Fear so overwhelming that it unleashes missile after missile, scouring the globe for more weapons—whether from Iran or North… pic.twitter.com/tEsZ0Uu1bt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2024