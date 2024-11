Los hinchas del club de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv se enfrentaron en varias ocasiones a manifestantes contra la guerra en Gaza en diferentes puntos de Ámsterdam, atacaron a un taxista y arrancaron una bandera palestina la víspera del partido contra el Ajax, informaron este viernes medios locales.

El canal RTL indicó que, tras agredir al taxista y arrancar una bandera palestina de una fachada, los hinchas causaron disturbios en vísperas del partido que enfrentó a su equipo contra el Ajax.

La tensión en Ámsterdam fue en aumento a lo largo de la jornada del jueves, cuando empezaron a circular en redes sociales numerosos videos que mostraban a los hinchas del Maccabi gritando cánticos como “muerte a los árabes” o “que se jodan los árabes”, mientras que en otros elogiaban los ataques militares contra la Franja de Gaza.

Otras grabaciones mostraron a un hombre, presuntamente un hincha israelí según los mensajes que acompañan a las imágenes, arrancando una bandera palestina de la fachada de un edificio de Ámsterdam.

💥Here are Israelis in Amsterdam, tearing down a Palestinian flag while chanting heide… then stopping themselves before finishing the Bibista slogan "heide Bibi!" & completing the job to "El El Israel," which is, roughly, "Go Israel!" In 2nd video, they're yelling "Fuck you!" pic.twitter.com/1Ax8A6NsrV

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) November 8, 2024