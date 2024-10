El pasado viernes se conoció que la británica Virginia McCullought pasará el resto de su vida en la cárcel. La mujer de 36 años impactó a su país en 2023, tras revelarse un brutal crimen.

Fue el 17 de septiembre de ese año cuando ella confesó haber matado a sus padres, para luego vivir con sus cadáveres por un total de cuatro años.

De acuerdo a BBC, por meses McCullought urdió un plan para deshacerse de sus progenitores, John (71) y Lois (70), y así poder acceder a los ahorros que ambos habían juntado en sus años de trabajo.

Aquello se llevó a cabo el 8 de junio de 2019 en la casa de la familia en Chelmsford. La aludida se encontraba desempleada y mentía constantemente al matrimonio, asegurando que estaba bien económicamente.

De esta forma, una tarde vertió un cóctel de fármacos en una taza de té que posteriormente bebió su padre. Acto seguido, atacó a su mamá con ocho puñaladas.

Los cadáveres fueron escondidos, inicialmente, dentro de un armario en la casa. Días después ella misma rompió una pared y creó un agujero, donde depositó los cuerpos y los tapó con kal, para evitar que emanara mal olor.

