Tres jóvenes suecos fueron detenidos este miércoles en relación con dos explosiones registradas en el norte de Copenhague, cerca de la embajada de Israel en Dinamarca.

“En relación con las explosiones de anoche junto a la embajada israelí en Hellerup, hemos detenido a tres personas. Dos hombres fueron detenidos en un tren en la estación central de Copenhague. Además detuvimos a otro hombre con anterioridad en otro lugar de Copenhague”, informó la Policía danesa en un mensaje en la red social X.

Los restos encontrados en la zona apuntan a que fueron lanzadas dos granadas de mano, que causaron daños en un edificio situado “a unos cien metros de la embajada”, explicó en rueda de prensa el inspector Jens Jespersen.

“Aún es demasiado pronto para decir con seguridad si la embajada fue o no el objetivo”, dijo Jespersen, quien tampoco quiso especular sobre si los detenidos estaban relacionados con bandas criminales.

Las policías danesa y sueca han estrechado su cooperación en los últimos meses. Esto, luego que varios jóvenes suecos fueran detenidos en Dinamarca tras ser contratados por grupos criminales daneses.

Los jóvenes, de entre 15 y 20 años, fueron detenidos en dos operaciones: el primero, pocos minutos después de las explosiones en la zona donde se produjeron; los otros dos, después del mediodía en la estación central de Copenhague, lo que obligó a suspender el tráfico ferroviario y de metro durante un tiemp

Dos de ellos pasarán mañana a disposición judicial bajo los cargos provisionales de posesión ilegal de armas, explicó Jespersen.

Las explosiones se produjeron hacia las 03.20 hora local (01.20 GMT) de hoy y fueron los agentes que custodian la legación diplomática quienes dieron el aviso.

La policía puso en marcha una investigación y acordonó el entorno de la embajada israelí, en el barrio de Hellerup, en el norte de la capital.

Cabe mencionar que dicho sector es una zona donde tienen también sus sedes diplomáticas otros países como Rumanía, Tailandia, Irán y Turquía.

Ifm. nattens eksplosioner nær den israelske ambassade i Hellerup har vi anholdt tre personer. To mænd blev anholdt i et tog på Københavns Hovedbanegård. Derudover anholdt vi tidligere på dagen en mand et andet sted i København #politidk

— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 2, 2024