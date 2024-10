Durante la tarde de este martes, se agudizó la tensión en Medio Oriente, luego que Irán lanzara un ataque con cientos de misiles contra Israel.

Frente a esta situación, las alarmas antiaéreas del territorio israelí continúan sonando por todo el país, y se ha llamado a los ciudadanos a evacuar y dirigirse a refugios antibombas.

Así, hasta el momento, las ciudades que estarían bajo ataque serían Tel Aviv, Jerusalén, y algunas otras al norte y sur del país.

Posterior al primer ataque, según consignó EFE, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó que los misiles lanzados contra Israel son respuesta a los asesinatos del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, el jefe de Hizbulá, Hasán Nasrala, y un general iraní.

Por otro lado, el ataque con misiles por parte de Irán dejó imágenes y videos impactantes. En algunos de ellos se puede evidenciar como “El Domo de Hierro”, el escudo antimisiles que protege la ciudad de Tel Aviv, y otras, frenó algunos de los impactos.

This just happened only 500 meters from my home in Tel-Aviv 🇮🇱!

An Iranian missile was fired from 2,000 KM with the intention to kill me & my family & to destroy the only western democracy in the Middle East.

Isreal we will win! This is our home!

Please pray for us & share! pic.twitter.com/aoVp94GKmJ

— Yair Einhorn (@yaireinhorn) October 1, 2024