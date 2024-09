Un excompañero de celda de Christian Brueckner, el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann, aseguró que el hombre confesó haber secuestrado a una niña de un apartamento en Algarve, zona donde la niña británica de 5 años estaba de vacaciones con su familia. Laurentiu Codin relató ante el Tribunal Regional de Braunschweig que Brueckner le pidió quemar su guarida al salir de la cárcel y le consultó sobre el ADN de un niño. Codin describió cómo Brueckner le contó supuestamente que encontró a una niña en Portugal, se la llevó en coche y luego desapareció. La defensa de Brueckner negó estas acusaciones, mientras que él está siendo juzgado por delitos sexuales no relacionados con el caso McCann en Alemania. Se le acusa también de otros abusos y exposiciones indecentes. En 2022 fue oficialmente declarado como sospechoso en el caso McCann, tras confirmarse que su camioneta fue vista cerca del lugar de la desaparición de Madeleine en 2007. Brueckner ha negado estar involucrado en el caso y su juicio continuará hasta diciembre.

Un excompañero de celda de Christian Brueckner, el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann, afirmó que el hombre “confesó haber secuestrado a una niña de un apartamento en Algarve”, la zona donde la niña británica de 5 años estaba vacacionando con su familia.

Se trata de Laurentiu Codin, quien compartió confinamiento con Brueckner en 2020.

En su relato ante el Tribunal Regional de Braunschweig, donde el alemán está siendo juzgado por delitos sexuales no relacionados con el caso McCann, contó que el sospechoso le preguntó si él también estaba entre rejas por delitos contra menores.

Sumado a esto, le habría rogado que quemara su guarida cuando saliera de prisión, a la par que le consultó si “el ADN de un niño se puede extraer de los huesos bajo tierra”.

“Encontró a una niña y se la llevó”

Asimismo, describió una instancia que guardaba similitudes con la noche en la que desapareció Madeleine. “Me dijo que en Portugal había robado allí (en Algarve). Estaba en una región donde hay hoteles y vive gente rica. Dijo que había un lugar con una ventana abierta, me dijo esto. Estaba buscando dinero”, comenzó.

“Dijo que no encontró dinero, pero encontró a una niña y se la llevó. Dijo que dos horas después, había policías y perros por todas partes, así que se fue, fuera de la zona. Sólo estoy diciendo lo que me dijo. Me dijo que estaba con una persona con la que había tenido una discusión, supuestamente era su mujer”, continuó.

Según lo que le habría manifestado Brueckner, luego se llevó a la pequeña “en su coche a Portugal”. Luego, “en el momento en que la policía y los perros estaban en la casa, se marchó y desapareció“. “Me preguntó si se puede utilizar el ADN de una niña como evidencia y le respondí que sí”, añadió Codin.

“Estaba convencido que yo era un pederasta”

Sumado a esto, Laurentiu Codin indicó que su excompañero de celda le contó cómo había utilizado una furgoneta para tener relaciones sexuales con chicas jóvenes cerca de Hanover (Alemania).

“Se habló de una chica, no sé si lo que dijo era cierto o no. Dijo que tenía un autobús y que se la había llevado con él. Dijo que se quedaba con algunas de ellas, pero con otras no, pero nunca dijo que las había matado“, declaró.

En ese sentido, aclaró que se trataban “de chicas, no de chicos” y que no estaba con “todas a la vez”, sino “siempre de una en una”. “Me habló de dos. Dijo que se había llevado a alguien, había tenido relaciones sexuales con ella, pero no la había matado“, recordó.

Consultado por el juez sobre la edad de la víctima, el hombre respondió: “No quiero equivocarme, pero era muy joven, pequeña. Quiero decir joven“. “Cada vez que estábamos juntos, él hablaba de ello porque estaba convencido que yo era un pederasta“, añadió.

Caso Madeleine McCann: defensa de sospechoso niega acusaciones

En declaraciones fuera del tribunal, el equipo de defensa de Brueckner refutó firmemente las acusaciones de Codin.

“Todas estas afirmaciones son completamente nuevas. Todas ellas. Nunca había dicho nada parecido antes y todas se contradicen entre sí“, indicó a los periodistas el abogado Philipp Marquart.

Christian Brueckner, hasta ahora el principal y único sospechoso del caso McCann, está siendo juzgado desde febrero en Alemania, acusado de violar a una mujer en Praia da Rocha en 2004. A esto se suma otro caso de abuso contra una adolescente de 14 años y una mujer de entre 70 y 80 años en Praia da Luz, donde vivía, entre diciembre de 2000 y junio de 2006.

También se le acusa de exponerse y masturbarse delante de niñas al menos en dos ocasiones en Portugal y de insultar a los funcionarios penitenciarios en Alemania. Anteriormente, en 2019, fue condenado a siete años de cárcel tras ser declarado culpable de violar a una mujer anciana en Portugal, en 2005.

La camioneta amarilla que apunta a Christian Brueckner

La justicia alemana finalmente imputó a Brueckner -que actualmente cumple condena en la prisión de alta seguridad de Oldenburg- como su sospechoso oficial en el caso McCann en 2022, después de que se comprobó que su camioneta amarilla y blanca fuera vista cerca del complejo Praia da Luz en Portugal, donde Madeleine desapareció e 2007.

Brueckner negó en reiteradas ocasiones estar involucrado en la desaparición de Madeleine y también negó estar en la zona en ese momento, a la par que rechazó las acusaciones en su contra, diciendo que estaba a kilómetros de distancia con una mujer joven en ese momento.

El juicio actual está previsto que termine en el próximo diciembre, mientras que su sentencia será determinada a principios del año siguiente. En caso de no ser declarado culpable en el proceso en curso, podría ser liberado de la cárcel.