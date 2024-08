El presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y el abogado Chris Morvillo, del bufete Clifford Chance, figuran, junto con el magnate británico Mike Lynch, entre los desaparecidos del yate ‘Bayesian’ que naufragó en aguas cercanas a Sicilia, en Italia, informó este martes la BBC.

Entre el total de seis turistas desaparecidos está también la hija de Lynch, Hannah Lynch, de 18 años.

La embarcación se hundió por el paso de un fuerte tornado frente a la costa de Palermo en las primeras horas del lunes.

El yate transportaba 10 miembros de la tripulación y 12 pasajeros, de los que 15, incluida la mujer de Lynch, Angela Bacares, fueron rescatados, mientras que se recuperó un cuerpo que, según los medios locales, sería del cocinero de la embarcación.

Los submarinistas buscan en el casco del barco hundido, que está a unos 49 metros de profundidad, mientras que patrulleras y helicópteros de la Guardia Costera buscan a los desaparecidos en la zona.

Cuatro de los pasajeros desaparecidos son británicos y dos son estadounidenses.

Bloomer, de 70 años, tiene nacionalidad británica y ha trabajado en consejos de administración de varias empresas, mientras que Morvillo trabajó en varios casos de corrupción y fue abogado del distrito de Nueva York entre 1999 y 2005.

