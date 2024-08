El cuerpo de uno de los siete desaparecidos del velero que se hundió este lunes frente a la localidad de Porticello, en Palermo, en la isla italiana de Sicilia, fue localizado por los buzos del Cuerpo de bomberos en el interior del casco a 49 metros de profundidad, mientras que se busca a otras seis personas que pudieron quedar atrapadas en los camarotes.

La Guardia costera intervino tras el hundimiento del velero de unos 50 metros de eslora que llevaba a 22 personas a bordo, 10 tripulantes y 12 pasajeros, y pudo rescatar a 15 de ellos, informaron en un comunicado.

Los primeros náufragos, inicialmente recuperados por un barco presente en las inmediaciones, fueron llevados a tierra por 4 barcos de la Guardia Costera.

Entre los seis desaparecidos hay turistas de nacionalidades británica, canadiense y estadounidenses, añadieron los medios.

15 persone tratte in salvo dopo l'affondamento di uno yacht al largo di Porticello. In corso le ricerche coordinate dalla #GuardiaCostiera di #Palermo per le 6 persone ancora disperse, con mezzi navali e aerei della Guardia Costiera, e sommozzatori dei @vigilidelfuoco pic.twitter.com/NX8XSP9ArM

— Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 19, 2024