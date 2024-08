La central nuclear de Zaporizhzhia (ZNP), en el sur de Ucrania, se vio afectada este domingo por un incendio en su torre de refrigeración. Se trata de la central más grande de Europa, que hace dos años y medio se encuentra ocupada por fuerzas rusas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró en una publicación de su cuenta de X que “Desde Nikopol hemos recibido información de que los ocupantes rusos han provocado un incendio en el territorio de la central nuclear de Zaporizhia”.

“Estamos esperando la reacción del mundo, la reacción del OIEA. Rusia debe rendir cuentas de ello. Solo el control ucraniano sobre la central nuclear de Zaporizhia puede garantizar el retorno a la normalidad y la seguridad total”, aseguró.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

