El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció hoy que continúan por segunda jornada consecutiva los combates para expulsar a las tropas ucranianas que penetraron el martes en la región fronteriza de Kursk.

“Durante la noche los destacamentos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa junto a las unidades de la guardia fronteriza del Servicio Federal de Seguridad (FSB) continuaron aplastando a las tropas del ejército ucraniano en zonas de la región de Kursk que limitan con la frontera ruso-ucraniana”, señala el comunicado castrense.

Moscú destaca que gracias a la coordinación entre sus tropas, la aviación y la artillería pesada, “no se permitió al enemigo adentrarse profundamente en territorio de la Federación Rusa”.

Defensa asegura que el ejército ruso ha causado al enemigo 260 bajas, a lo que hay que sumar medio centenar de blindados, incluido siete tanques, y dos lanzaderas de misiles.

“La operación de eliminación de las unidades del ejército ucraniano prosigue”, subraya.

Según el conocido bloguero militar ruso Rybar, las tropas ucranianas se habrían fortificado en tres localidades de Kursk, en donde habrían entrado unos 400 hombres. Además, otros dos mil soldados ucranianos estarían emplazados en la frontera.

❗️🇷🇺🇺🇦 Kursk Region

Situation as of 1 am on August 7, 2024

The situation remains difficult in the Sudzha district of Kursk Region. According to our sources, Ukrainian formations have managed to entrench themselves in the border area, despite intense strikes and attacks by… pic.twitter.com/SaR7pJe36o

— Rybar Force (@rybar_force) August 6, 2024