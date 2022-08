A dos semanas de la apertura de un corredor fruto de un acuerdo entre Rusia, Turquía y la ONU, Ucrania despachó este viernes su primer buque cargado con 3.050 toneladas de trigo.

Se trata de una noticia importante para varios países dependientes de esta exportación, cuya falta puede incluso llevar a hambrunas en países de África y Medio Oriente.

El buque Sormovskiy, con bandera de Belize, salió del puerto ucraniano de Chornomorsk con destino a Tekirdag, en Turquía, según anunció el Gobierno turco.

Desde el 1 de agosto, cuando se abrió la ruta de exportación acordada en julio entre Moscú y Kiev con mediación de Turquía y Naciones Unidas, catorce cargueros han partido hacia puertos turcos, europeos y asiáticos.

De momento han salido de Ucrania unas 367 mil toneladas de maíz, 56 mil toneladas de productos de girasol y 11 mil de soja, pero solo 3.050 de trigo.

Naciones Unidas presionó para lograr un acuerdo que abriera el bloqueo de los puertos ucranianos provocado por la invasión rusa, advirtiendo del riesgo de hambrunas e inestabilidad política en numerosos países especialmente en el norte de África y Oriente Próximo, en gran medida dependientes del trigo ruso y ucraniano.

El Centro de Coordinación Conjunta (JCC) de Estambul, establecido para vigilar el cumplimiento del acuerdo, ha explicado que la poca cantidad de trigo exportado hasta ahora se debe a que muchos buques cargados con maíz estaban esperando el permiso de salida y que solo cuando partan habrá espacio en los muelles para cargar otros productos.

Junto al Sormovskiy también partió hoy del puerto ucraniano de Yuzhni el carguero Star Laura, con 60 mil toneladas de maíz y con destino a Irán, según informó el JCC en un comunicado.

Un equipo de inspectores revisa en Estambul la carga de todos los buques que parten de Ucrania y también los que se dirigen a ese país, para certificar que no transportan armas.

Hoy mismo, el JCC inspeccionará el carguero Sara, con bandera de Palau, y el buque Efe, abanderado en Vanuatu y destinado al transporte de líquidos o aceites, ambos con destino a Odesa.

The 5th caravan of cargo ships under the Grain Initiative sailed from 🇺🇦 Black Sea ports. 🚢cargo ship SORMOVSKIY 121 & 🛳bulk carrier STAR LAURA carrying more 60 000 tons of agricultural products are heading to the ports of destination. pic.twitter.com/8DhnpbzFZ9

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 12, 2022