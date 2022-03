Los ucranianos que han tenido que dejar su país a consecuencia de la guerra ascienden ya a 1,73 millones.

De ellos, más de un millón se encuentran en la vecina Polonia, informó hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Hungría ha recibido 180 mil refugiados ucranianos, Eslovaquia 128 mil, Rumanía 79 mil y Moldavia 82 mil.

A eso hay los que hay que sumar unos 53 mil que han huido a Rusia, según las estadísticas que actualiza a diario la agencia.

Acnur sigue estimando que el conflicto podría causar un éxodo de hasta cuatro millones de ucranianos, el equivalente a casi la décima parte de la población de ese país.

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, advirtió este fin de semana que la crisis de refugiados en Ucrania es la que más rápidamente está aumentando desde la Segunda Guerra Mundial.

