El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó al piloto del helicóptero Black Hawk y a las políticas de contratación bajo diversidad en el control aéreo, promovidas por los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, del accidente aéreo ocurrido en Washington.

En una rueda de prensa, el republicano acusó directamente a las dos administraciones que lo antecedieron, afirmando -sin mostrar pruebas- que los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que promovieron, disminuyeron los estándares en la contratación de controladores aéreos.

Recordemos que la noche del miércoles, el vuelo 5342 de American Eagle -aerolínea regional subsidiaria de American Airlines-, procedente de Wichita, Kansas, se aproximaba al aeropuerto Ronald Reagan cuando colisionó con un Black Hawk del Ejército de EE.UU.

Mientras en el avión comercial viajaban 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, en el helicóptero iban 3 militares. Los equipos de emergencia, que por el momento han rescatado 28 cadáveres, dijeron que ya no esperan hallar sobrevivientes.

Respecto a la tragedia, el mandatario cuestionó la trayectoria del helicóptero. “Había un problema con el piloto desde el punto de vista del helicóptero”, declaró, tal como detalla Sky News.

El magnate recordó que él mismo tiene helicópteros, y que sabe bien cómo funcionan. “Se pueden detener muy rápido. Tenía la capacidad de subir o bajar, de girar, y el giro que hizo no fue el correcto, obviamente. De hecho, hizo prácticamente lo contrario de lo que se le indicó”, mencionó.

En su alocución, Trump aseveró que la Administración Federal de Aviación (FAA) “ha estado contratando trabajadores con discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de diversidad e inclusión”.

En su estilo, el mandatario remarcó que los controladores aéreos deben ser “genios con un talento natural” y no personas contratadas a través de programas DEI.

“Debemos tener solo los estándares más altos para quienes trabajan en nuestro sistema de aviación. Cambié los estándares de Obama de muy mediocres a extraordinarios”, dijo.

“Recuerden que solo las personas con la mayor aptitud para ser personas con el intelecto más alto y psicológicamente superiores podían calificar para controladores de tráfico aéreo. Eso no era así antes de llegar yo”, sostuvo.

“Y luego, cuando dejé el cargo y Biden asumió, los cambió de nuevo a más bajos que nunca. Puse la seguridad primero pero Obama, Biden y los demócratas pusieron la política primero”, puntualizó.

Finalmente, Trump anunció que nombrará a Chris Rocheleau como administrador interino de la FAA hasta que el Senado confirme a un candidato propuesto por el presidente como próximo administrador permanente.

Rocheleau trabajó en la FAA durante más de dos décadas, desempeñándose recientemente como ejecutivo en una asociación de aviación profesional. De acuerdo a su perfil en Linkedin, tiene experiencia en desarrollo de políticas, operaciones, seguridad nacional y gestión de crisis.

El exsecretario de Transporte de EE.UU bajo la presidencia de Biden, Pete Buttigieg, arremetió contra los dichos de Trump a través de sus redes sociales.

“Despreciable. Mientras las familias sufren, Trump debería liderar, no mentir. Priorizamos la seguridad, redujimos los accidentes, ampliamos el control del tráfico aéreo y no hubo víctimas fatales en accidentes de aerolíneas comerciales en millones de vuelos bajo nuestra supervisión”, indicó en su cuenta de X.

“El presidente Trump ahora supervisa el ejército y la FAA. Una de sus primeras medidas fue despedir y suspender a algunos de los miembros clave del personal que ayudaron a mantener seguros nuestros cielos. Es hora de que el presidente demuestre un liderazgo real y explique qué hará para evitar que esto vuelva a suceder”, cerró.

