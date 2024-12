La Policía de Nueva York continúa por segundo día la intensa búsqueda del hombre que asesinó al CEO de la aseguradora UnitedHealthcare en esta ciudad y poco a poco han salido a la luz pública detalles, como por ejemplo que usó una licencia falsa de conducir para registrarse en el hostal donde pasó la noche antes de matar de dos tiros a Brian Thompson cuando se disponía a entrar a un hotel en Midtown Manhattan.

Según trascendió, el hombre se registró en el HI New York City Hostel en la calle 103 con Amsterdam Avenue en Manhattan, usando una licencia de Nueva Jersey que no era suya, de acuerdo con la cadena ABC. Mientras, la Policía dio a conocer unas fotos en las que puede verse perfectamente el rostro de un hombre joven sonriendo.

La Policía compartió las fotografías en X e indicó que se trata de “una persona buscada para ser interrogada en relación con el homicidio”, por lo que solicitan ayuda de la ciudadanía, con una recompensa de 10.000 dólares.

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.

The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 5, 2024