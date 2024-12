Un fuerte terremoto sacudió este jueves al norte del estado California, afectando principalmente al condado de Humboldt, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico, cuya magnitud fue cifrada en 7.3, gatilló una alerta de tsunami en parte de las costas del mencionado estado, generando preocupación en las autoridades y la población local.

En redes sociales, múltiples usuarios publicaron algunos videos e imágenes del momento en que el sismo sacudió la zona, algunos de los cuales también mostró CBS News.

En algunos registros se observa cómo el terremoto agitó el agua de diferentes piscinas, así como causó destrozos de productos en centros comerciales, además de estructuras meciéndose de un lado a otro.

7.0 M EARTHQUAKE IN CALIFORNIA.

earthquake 7.0 felt in Chico, California. December 5, 2024.

Por ahora las autoridades no han reportado heridos o víctimas fatales, así como tampoco daños relevantes de infraestructuras.

California Woman recorderd her swimming pool rolling when the 7.3 magnitude earthquake struck northern California moments ago.

— Rosy (@rose_k01) December 5, 2024