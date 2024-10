El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Joe Biden, alertó este martes a la ciudadanía que el huracán Milton podría ser el “peor” en golpear el estado de Florida en más de 100 años y pidió a las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que evacuen lo antes posible.

“Podría ser el peor huracán que azote Florida en más de un siglo y, Dios mediante, no lo será, pero eso parece ahora mismo”, declaró Biden a la prensa en la Casa Blanca, poco después de haber anunciado que canceló su viaje a Alemania y Angola para quedarse en EE.UU y supervisar la respuesta al huracán.

Biden afirmó que el impacto de Milton, que se prevé que toque tierra el miércoles por la noche en la zona de la bahía de Tampa, en Florida, podría ser “devastador”.

“Insto a todos los que se encuentren en la trayectoria del huracán Milton, a que escuchen a las autoridades locales y sigan las medidas de seguridad. Si están bajo órdenes de evacuación, deben evacuar ahora mismo. Deberían haber evacuado ya. Es una cuestión de vida o muerte, y no es una exageración“, afirmó Biden.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió en su boletín de las 11:00 hora local (15:00 GMT) que “hoy es el último día para que los residentes de Florida se preparen” en sus hogares o evacúen las zonas señaladas, si así lo indican las autoridades locales.

A mass evacuation is in progress in Sarasota, Florida, following the upgrade of Hurricane Milton to a Category 5. Here’s a look at the northbound traffic on I-75 as residents make their escape.@MyRadarWX #flwx #hurricane #milton pic.twitter.com/vC2pEvxLR2 — Jordan Hall (@JordanHallWX) October 7, 2024

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago. 1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

Milton vuelve a convertirse en huracán categoría 5

Milton, un huracán que se fortaleció en tiempo récord en el golfo de México hasta alcanzar la categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, se rebajó hoy temprano a categoría 4, pero hasta el cierre de esta nota volvió a alcanzar la categoría 5.

Hurricane #Milton Advisory 15: Milton Back to Category 5 Strength. Florida Residents Should Get Their Families and Homes Ready And Evacuate If Told to Do So. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2024

“Las observaciones de los cazadores de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea confirman que el huracán Milton es un huracán de categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 165 mph (más de 265 kilómetros por hora). La presión central mínima bajó a 905 mb (26,72 pulgadas)”, detalla el reporte más reciente del NHC en X.

430pm CDT Oct 8th — Observations from the Air Force Reserve Hurricane Hunters (@53rdWRS) confirm that #Hurricane #Milton is a Category 5 hurricane with max sustained winds of 165 mph. The minimum central pressure was down to 905 mb (26.72 inches). TCU: https://t.co/QFMVE0t85y pic.twitter.com/fYUsyunaGa — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2024

Milton se dirige hacia Florida, mientras el estado aún intenta recuperarse de los daños causados por Helene hace menos de dos semanas. La población de diferentes condados de Florida continúa preparándose para la mayor evacuación desde 2017 ante la amenaza de Milton, que atravesará casi todo el estado de oeste a este.

Según la trayectoria pronosticada por el NHC, el centro de la poderosa y peligrosa tormenta se moverá hoy y mañana a través del este del Golfo de México y “tocará tierra a lo largo de la costa centro-oeste de Florida el miércoles por la noche”, para luego cruzar la península y salir al Atlántico.

Si bien se esperan fluctuaciones en la intensidad, se pronostica que Milton “seguirá siendo un peligroso huracán mayor cuando desembarque en la costa oeste central” y salga el jueves a aguas del Atlántico, advirtieron.

Preocupa mucho la marejada ciclónica que puede causar Milton en la bahía de Tampa, de entre 10 y 15 pies de altura (de 3 a 4,5 metros). Los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían llegar a la zona de la bahía de Tampa tan pronto como el miércoles por la mañana.

Evacuaciones ante llegada de huracán Milton: comienzan a llenarse refugios

Se esperan también “vientos devastadores” a lo largo de partes de la costa oeste de Florida, donde un aviso de huracán está en efecto. La previsión de los meteorólogos del NHC es que Milton “permanezca como huracán a medida que cruza la península de Florida”.

Ante las órdenes de evacuación obligatoria al menos en siete condados de la costa oeste de Florida, millares de personas ya han dejado sus hogares, la mayoría en autos, generando gran congestión en las carreteras hacia el sur y norte del estado intentando huir de Milton, ahora un huracán de categoría 5.

Miles de gasolineras en muchas zonas de Florida se están quedando sin combustible ante la estampida de residentes que abandonan las zonas bajo amenaza y buscan llenar sus tanques.

En Fort Myers, en el condado de Lee, el 70% de las gasolineras estaban sin el combustible desde el lunes por la noche, aunque varios camiones cisterna están reponiendo suministro, especialmente en la zona de Tampa.