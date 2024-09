Un nuevo tiroteo se registró este sábado en Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre abrió fuego en una autopista del condado de Laurel, al norte de Kentucky, y se presume que hay numerosas víctimas.

La Oficina del Alguacil local ha informado de “un tirador activo” (que todavía no ha sido atrapado) y que ya ha alcanzado a “numerosas personas”, sin que se conozcan los motivos, en la carretera interestatal 75, junto a la salida número 49.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó en X que “Kentucky, tenemos conocimiento de un tiroteo en la I-75 en el condado de Laurel. Las fuerzas del orden han cerrado la interestatal en ambas direcciones en la salida 49. Por favor, eviten la zona. Proporcionaremos más detalles una vez que estén disponibles”.

Kentucky, we are aware of a shooting on I-75 in Laurel County. Law enforcement has shut the interstate down in both directions at exit 49. Please avoid the area. We will provide more details once they are available.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) September 7, 2024