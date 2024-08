Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El avión privado de Donald Trump, expresidente de EE.UU., tuvo que aterrizar en Billings, Montana, aparentemente por un problema mecánico, desviándose 150 millas de su destino original en Bozeman, donde tenía programado un mitin esa misma noche. Aunque el Servicio Secreto aseguró que no hubo riesgos para Trump, no se emitió ningún comunicado al respecto. A pesar del contratiempo, el mitin se llevó a cabo como estaba planeado, mientras que Trump no mencionó el incidente en un video publicado en redes sociales. La presencia del expresidente en Montana se considera crucial para el candidato republicano al Senado, Tim Sheehy, en su intento de vencer al senador demócrata Jon Tester en las elecciones de noviembre.