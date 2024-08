La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, realizó el martes en Filadelfia su primera aparición conjunta con el gobernador de Minesota, Tim Walz, tras elegirlo como su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 5 de noviembre y en las que se enfrentarán al expresidente Donald Trump y al senador J.D. Vance.

Después de salir al escenario con la canción ‘Freedom’ de Beyoncé y saludar a sus simpatizantes, Harris aseveró que los demócratas tienen que esforzarse para ganar. “Tenemos que igualar la situación. Somos los menos favorecidos en esta carrera, pero tenemos el pulso y sé exactamente a qué nos enfrentamos”, declaró.

Asimismo, señaló que su campaña “no (es) solo una lucha contra Trump”, sino “por el futuro”, en referencia a sus promesas de bajar el coste de vida de las familias.

En su intervención, explicó que se propuso “encontrar un socio que pueda ayudar a construir este futuro más brillante”, presentando a Walz a la audiencia, argumentando que es el compañero que ha estado buscando. Para ello, repasó la experiencia profesional del gobernador, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

Los estadounidenses, dijo, están siendo testigos de un “ataque total contra las libertades y derechos duramente conquistados y luchados”.

“Tim y yo tenemos un mensaje para Trump y otros que quieren hacer retroceder el reloj en nuestras libertades fundamentales: no vamos a volver atrás”, sostuvo, provocando cánticos entre la multitud.

Walz, por su parte, agradeció a Harris “la confianza depositada” y por devolverle “la alegría”. “Estoy encantado de estar en este viaje con usted y Doug”, dijo en referencia al segundo caballero, Douglas Emhoff. También usó su discurso para repasar su biografía, especialmente su experiencia como profesor, entrenador y como veterano.

Asimismo, criticó el historial de Trump en materia de covid, economía y delincuencia, haciendo hincapié en que el magnate, desde que dejó la Casa Blanca, “siembra caos y división”.

“Se quedó paralizado ante la pandemia. Llevó a nuestra economía a la ruina. Y los delitos violentos aumentaron, y eso sin contar los delitos que cometió”, ironizó, tras lo que la multitud pidió “encerrar” al expresidente. Con todo, añadió que Trump “no tiene ni idea sobre el servicio (militar porque) está demasiado ocupado sirviéndose a sí mismo”.

En esta línea, criticó a J.D. Vance y aseguró que “no puede esperar” para debatir con él, siempre y cuando “esté dispuesto a levantarse del sofá y aparecer”. Marcó distancias entre la clase media estadounidense y su rival, subrayando que creció “en el corazón del país” como “toda la gente común”, mientras que la carrera del republicano “fue financiada por multimillonarios de Silicon Valley y luego escribió un libro criticando a esa comunidad”.

“Tengo que decirlo, simplemente señalando una observación que hice. Lo saben. Lo sienten. Estos tipos son espeluznantes y sí, simplemente son raros”, declaró.

Like all regular people in America's heartland, JD Vance studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and wrote a bestseller trashing that community.

Come on.

I can't wait to debate the guy—that is, if he's willing to get off the couch and show up. pic.twitter.com/4orv0v2xTZ

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024