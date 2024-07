Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se negó a respaldar explícitamente a Joe Biden como candidato del partido Demócrata a la presidencia, sugiriendo que debería repensar su postulación.

En conversación con el programa Morning Joe de la cadena MSNBC, Pelosi fue consultada sobre si Biden cuenta con su apoyo para que sea la carta presidencial de cara a los comicios de noviembre próximo.

“Le corresponde al presidente decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia”, sostuvo.

“Creo que el apoyo abrumador del caucus… no me corresponde a mí decirlo, ya no soy la jefa del caucus, pero es amado, respetado y la gente quiere que él tome esa decisión”, agregó.

Posteriormente le preguntaron, nuevamente, si quería que el actual presidente, de 81 años, sea el candidato de los demócratas. “Quiero que haga lo que decida hacer. Y así son las cosas. Lo que él decida, nosotros lo acataremos”, respondió. Esto, pese a que Biden ha insistido en que se mantendrá en la carrera presidencial.

De esta manera, la legisladora de California, de 84 años, es hasta ahora el cargo de mayor peso al interior del partido Demócrata que le pide sopesar si sigue en la contienda electoral.

Las críticas contra la campaña de Biden, considerando su avanzada edad y falta de vitalidad, se han acentuado después del pésimo debate que tuvo el 27 de junio frente a Donald Trump.

Pese a esto, el actual mandatario confirmó en una carta el pasado 8 de julio que se mantendrá en carrera. “Quiero que sepan que a pesar de todas las especulaciones en la prensa y en otros espacios estoy firmemente comprometido a permanecer en esta contienda, a llegar hasta el final y a vencer a Donald Trump”, afirmó en la misiva enviada a los senadores y legisladores demócratas del Congreso.

El demócrata dijo que no volvería a postularse a la presidencia “si no creyera absolutamente” que es “la mejor persona para vencer” al exmandatario republicano.

“He escuchado las preocupaciones de la gente y los miedos que expresan de buena fe sobre lo que está en juego en estas elecciones. No soy ajeno a ello”, enfatizó.

“Siento una profunda obligación hacia la fe y la confianza que los votantes del Partido Demócrata han depositado en mí para postularme este año. Fue su decisión. Ni la prensa, ni los expertos, ni los grandes donantes, ni ningún grupo selecto de personas, por muy bienintencionadas que sean. Los votantes, y sólo los votantes, deciden el candidato del Partido Demócrata”, puntualizó.