La campaña del presidente Joe Biden estrenó este lunes un nuevo anuncio televisivo y digital en el que defiende su fortaleza para seguir gobernando Estados Unidos (EE.UU). Esto, en un momento en el que está siendo fuertemente cuestionado por su frágil presentación en el debate presidencial contra Donal Trump la semana pasada.

En el video, titulado “I know” (“lo sé”), aparecen imágenes de Biden en un mitin celebrado en Carolina del Norte el día después del debate en el que el presidente clama: “Cuando te derriban, te levantas”.

Todo ello intercalado con imágenes de Donald Trump con las que se denuncia “las mentiras” que el expresidente (2017-2021) pronunció en el debate del pasado 27 de junio, afirmó la campaña en un comunicado.

“En el anuncio, el presidente Biden apunta a las mentiras de Trump en el escenario del debate. Desde sus mentiras sobre la gran economía que creó y su fracaso durante la pandemia y su mayor mentira de tratar de eludir su responsabilidad por la insurrección que alentó el 6 de enero”, subraya la misiva.

El anuncio de 60 segundos se transmitirá por televisión y plataformas digitales en los estados bisagra. Se centrará en grupos demográficos clave para el voto como los jóvenes, por lo que se emitirá en cadenas como ESPN, TNT, Bravo, FX, Freeform y Comedy Central.

Esta propaganda política también se transmitirá en programación deportiva y otros momentos de gran audiencia, como el estreno de la temporada del popular programa de telerealidad ‘The Bachelorette’, explicó la campaña. Asimismo, se creará una versión de 30 segundos para plataformas digitales.

El anuncio también fue compartido por el propio presidente Joe Biden, a través de su cuenta de X (antes Twitter), reconociendo su avanzada edad, pero aclarando que sabe abordar este trabajo.

“Amigos, sé que no soy un hombre joven, pero sé cómo hacer este trabajo. Sé decir la verdad. Donald Trump no lo hace. Mira nuestro nuevo anuncio”, recalcó.

Folks, I know I’m not a young man, but I know how to do this job.

I know how to tell the truth. Donald Trump does not.

Watch our new ad. pic.twitter.com/xhOD1KfGfO

— Joe Biden (@JoeBiden) July 1, 2024