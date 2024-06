Un deslucido debate presidencial protagonizaron Donald Trump y Joe Biden la noche del jueves en Atalanta (EE.UU), sin embargo, este último dejó serias dudas en el Partido Demócrata debido a su titubeante actuar y problemas para hablar.

La participación del actual presidente de Estados Unidos acentuó las dudas sobre su edad (81), no descartando los miembros de su partido la posibilidad cambiarlo como candidato Demócrata, tras calificar el debate como “un desastre”.

A través de la red social X, la ex primera dama de California y perteneciente a la familia Kennedy, Maria Shriver, si bien destacó su preferencia por Biden, dejó entrever que el actual presidente de Estados Unidos no cumplió con las expectativas.

“Amo a Joe Biden. Sé que es un buen hombre. Sé que su corazón es bueno. Sé que está dedicado a nuestro país y está rodeado de buena gente”, aseveró.

Sin embargo, afirmó que “esta noche fue desgarradora en muchos sentidos. Este es un gran momento político. Hay pánico en el Partido Demócrata. Va a ser una noche larga”.

— Maria Shriver (@mariashriver) June 28, 2024