Joe Biden y Donald Trump dejaron las propuestas en un segundo plano para enfocarse más en atacarse mutuamente, dejando varios momentos llamativos que se han viralizado rápidamente.

Con evidentes problemas de dicción y una voz áspera, Biden no pudo convencer de su energía y vigorosidad para un nuevo mandato, lo que fue aprovechado por Trump para burlarse en medio del “cara a cara”.

Ocurrió luego que le preguntaran al actual mandatario, de 81 años, sobre la situación fronteriza con México, ante lo que indicó -titubeando- que “la iniciativa total relativa a lo que vamos a hacer es más patrullas fronterizas y más agentes de asilo”.

Al ser requerido para su réplica, el magnate no dejó pasar la feble respuesta de Biden, indicando: “No tengo idea de lo que ha dicho al final de esa frase, yo creo que ni él sabe lo que está diciendo”.

