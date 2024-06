La voz del presidente de EE.UU, Joe Biden, sonó más ronca y áspera de lo habitual durante el debate con su rival, el exmandatario republicano Donald Trump, debido a que ha estado luchando contra una gripe en los últimos días, según informó a EFE una fuente familiarizada con la campaña.

Biden había pasado los últimos días en el complejo presidencial de Camp David preparándose para este debate, crucial para demostrar a los votantes que puede desempeñar el trabajo de la Presidencia pese a ser el mandatario de mayor edad en la historia de Estados Unidos, con 81 años.

El presidente pareció tener dificultades con su dicción en varios momentos durante el debate, el primero de cara a las elecciones del 5 de noviembre y que se desarrolla en los estudios de la CNN en Atlanta.

Nada más empezar, Biden carraspeó en varias ocasiones y llegó a toser también repetidamente, una condición que su médico presidencial, Kevin O’Connor, ha explicado previamente que es causada por reflujo ácido.

😂 Trump complains that he just can't understand what Biden is mumbling pic.twitter.com/l2NL1HAQUF

— Russian Market (@runews) June 28, 2024