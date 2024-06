Dos asesores que ocuparon puestos clave en la Administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), presentaron este martes al precandidato republicano un plan para poder negociar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania.

En concreto, la iniciativa propone condicionar el envío de armamento por parte del Gobierno estadounidense al país ucraniano, de manera a que comience a negociar la paz con Rusia.

Los exasesores de Seguridad Nacional, Keith Kellogg y Fred Fleitz, en el documento presentado, también plantean levantar las sanciones y normalizar las relaciones con Rusia si firma un acuerdo de paz aceptable para Ucrania.

“No hablamos en nombre del presidente Trump y no somos parte de la campaña de Trump. Solo esperamos que nuestras ideas sean útiles para forjar una mejor política estadounidense para poner fin a la guerra de Ucrania”, aclaró este martes Fleitz en redes sociales, tras una entrevista con la agencia Reuters.

El documento, titulado “Estados Unidos primero, Rusia y Ucrania después”, fue publicado en abril por el America First Policy Institute, un laboratorio de ideas cercano a Trump.

Según aseguran los asesores del otrora presidente republicano de EE.UU, la guerra -iniciada en 2022 por la invasión de Rusia a Ucrania- se encuentra estancada. Incluso, sostienen que el envío constante de armas de Estados Unidos y países europeos hasta las trincheras ucranianas, tiene el conflicto en un “punto muerto”.

En ese sentido, proponen que Washington siga armando al Ejército ucraniano para “impedir que Rusia haga más avances”. Sin embargo, “la futura ayuda militar estadounidense requeriría que Ucrania participara en conversaciones de paz con Rusia”.

Fleitz detalló en la red social X que “el resultado más probable del conflicto no es una victoria completa de Ucrania, sino un punto muerto sangriento”.

No obstante, aclaró que no se le pediría a Ucrania que renunciase al objetivo de recuperar todo su territorio, sino que “aceptara utilizar la diplomacia en lugar de la fuerza”.

