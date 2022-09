El presidente Joe Biden calificó al exmandatario Donald Trump y los “extremistas” que lo siguen de enemigos de la democracia de Estados Unidos, durante un discurso el jueves en Filadelfia, con el que buscó animar a los votantes antes de las elecciones de medio mandato en noviembre.

Biden atacó sobre todo a los republicanos que abrazan la ideología MAGA (Make America Great Again, el eslógan de Trump) e instó a sus partidarios a contraatacar.

“Donald Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra República”, dijo Biden hablando cerca del lugar donde se proclamó la Declaración de Independencia y se adoptó la Constitución de Estados Unidos hace más de dos siglos.

