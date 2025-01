Al menos nueve personas muertas dejó un poderoso sismo en la remota zona del Tíbet el martes por la mañana, según los medios estatales chinos. El terremoto de magnitud 6,8 sacudió el condado de Tingri de la región occidental china.

El sismo se produjo a las 09:05 hora local (01:05 GMT) en el condado de Tingri de la prefectura tibetana de Xigaze.

El epicentro del temblor, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, se situó a diez kilómetros de profundidad.

El citado condado cuenta con una densidad de población de 4,2 personas por kilómetro cuadrado.

Tíbet y otras zonas del oeste de China son frecuente escenario de terremotos, por la cercanía del punto de fricción de la placa tectónica asiática con la India, pero debido a la baja densidad de población en la zona, en muchas ocasiones los sismos se producen en áreas prácticamente deshabitadas.

China's State Council's earthquake relief department and emergency management department have activated a Level 3 emergency response to the magnitude-6.8 earthquake in the city of Xigaze in Xizang Autonomous Region. https://t.co/9pw7jhoG6J pic.twitter.com/qM79pOkBa6

— CGTN (@CGTNOfficial) January 7, 2025