Una turba de manifestantes ingresó para saquear la residencia de la exprimera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, quien tras dimitir este lunes huyó del país en helicóptero.

Según detallan agencias internacionales como Europa Press, cientos de personas irrumpieron en el palacio de Ganabhaban, robando diversas especies y haciendo uso de sus instalaciones.

En los videos captados por medios locales se puede ver a individuos recostados en el camarote de la mansión mientras otros se llevan lujosos accesorios del que era uno de los edificios más custodiados de la nación asiática.

#Bangladesh protestors stormed the Prime Minister’s palace in Dhaka. Sheikh Hasina resigned and fled the country. In keeping with revolutionary tradition dating back centuries, after taking back the “people’s house”, protestors were seen in relaxing in Hasina’s bedroom.… pic.twitter.com/UqS3p1ejKI

— Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) August 5, 2024