Horas de incertidumbre y tensión se viven esta semana principalmente en Latinoamérica, ad portas de lo que pueda ocurrir en Venezuela el próximo 10 de enero, donde tanto el antichavista Edmundo González Urrutia, como el líder del régimen Nicolás Maduro, han prometido que asumirán la Presidencia del país caribeño para el período 2025-2031.

Se trata de un escenario lleno de complejidades tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó el triunfo de Maduro bajo cuestionadas circunstancias y sin transparencia, mientras que la oposición venezolana reclama -con las actas electorales que recopiló- que el legítimo presidente electo es Edmundo González.

Aquella situación llevó a que el régimen chavista rompiera relaciones, en un solo día, con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, cuyos gobiernos rechazaron el resultado oficial de las elecciones. Esto generó la suspensión inmediata de contactos diplomáticos.

Y el lunes pasado Paraguay se sumó a estos países, después de que su presidente, Santiago Peña, mostrara su apoyo al candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia.

El líder opositor venezolano, que se exilió en septiembre en España ante -según acusó- la persecución del régimen de Maduro, ha emprendido una gira por varios países de Latinoamérica, además de Estados Unidos (EE.UU). En este último se reunió con el presidente Joe Biden, quien le entregó su respaldó y llamó a respetar su victoria.

Pero pese a todo el apoyo internacional que existe para el líder opositor venezolano, persiste la incertidumbre de cómo haría para asumir la presidencia en el país caribeño, donde existe una orden de arresto en su contra por parte de la Fiscalía. Incluso, también hay una recompensa de 100.000 dólares para quienes ayuden a dar con su paradero.

Los líderes democráticos Edmundo González y María Corina Machado

Para el doctor Froilán Ramos Rodríguez, académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC, “las elecciones del 28 de julio de 2024 han mostrado un liderazgo de las fuerzas democráticas mucho más activo que en ocasiones anteriores, en las personas de Edmundo González Urrutia, embajador de carrera, que ha demostrado una habilidad diplomática intensa en sus giras por Europa y América, y de María Corina Machado, como la mujer líder del país, quien se encuentra en situación de clandestinidad”.

“En este punto, los últimos días, ambos líderes democráticos han enviado mensajes importantes a la población civil y a los miembros de las Fuerzas Armadas, con una postura firme y muy activa, lo que expresa la intención de asumir el mandato constitucional, y seguir adelante en el camino de una transición”, afirmó a el experto a BioBioChile.

No obstante, en esa línea, reconoce que “el escenario de los próximos días resulta en una incertidumbre, debido a que se presenta una situación compleja: de un presidente legítimo (de iuris), Edmundo González Urrutia, y un gobernante de facto o de usurpación del poder, Nicolás Maduro”.

“En este punto, la realidad venezolana pareciera mostrar que son las Fuerzas Armadas las que tienen un poder fáctico en este contexto”, precisó.

“En este sentido, se deben considerar dos aspectos clave: por una parte, la pérdida significativa de adhesiones del régimen chavista, que no es la misma de años o escenarios anteriores, luego de 25 años en el poder. Por otra parte, el resultado electoral del 28 de julio de 2024, como lo evidencian las actas de votación publicadas por las fuerzas democráticas, muestra una diferencia substancial en el apoyo popular a un cambio político en la nación sudamericana”.

Es decir, según el académico, la posibilidad de una transición de poder real para Edmundo González estaría sujeta a manos de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela.

Aquello coincide con las declaraciones emitidas el lunes por el líder antichavista, donde dirigió un mensaje a los militares, instando a “restaurar la soberanía” en Venezuela.

“Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez Frías, el 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe, con la responsabilidad de proteger a nuestras familias y dirigir nuestros esfuerzos hacia un futuro de bienestar y prosperidad para todos los venezolanos”, sostuvo entonces.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela, clave para Edmundo González y Nicolás Maduro

Del mismo modo, Vanessa Cárdenas, académica del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, subraya que “un escenario ideal obviamente sería el que Nicolás Maduro aceptara y respetara los acuerdos establecidos en Barbados, en el cual se hablaba principalmente del levantamiento de sanciones, que de alguna manera Estados Unidos empezó a cumplir a cambio de elecciones”.

“Es decir, elecciones libres, transparentes, que permitieran observadores y cuyos resultados se respetaran, lo cual no se cumplió. Lo segundo, era la aceptación del triunfo por parte de Nicolás Maduro, que vimos que no solamente no se aceptó, sino que ocultó las evidencias de cómo se realizaron y cuáles son los resultados en Venezuela”, resalta la académica a BioBioChile.

“Ahora, ante este panorama que hubiera sido el ideal y que hoy por hoy no existe, lo que se requeriría en primer lugar es que lo viera un acompañamiento de los poderes del Estado a la presidencia de Edmundo González, es decir, del Congreso o la Asamblea, la cual es muy cercana a Nicolás Maduro”, advierte.

Por ello, hace hincapié que en “no hay por parte del Legislativo ningún indicio de que vaya a reconocer cualquier variante que no sea el triunfo de Nicolás Maduro o del Poder Judicial. Es decir, que hubiera sanciones legales y que tuvieran además el apoyo de las Fuerzas Armadas, que sabemos que hasta el día de hoy son grandes aliadas de Nicolás Maduro y que, en conjunto con los grandes líderes del crimen organizado, son un soporte fundamental al gobierno de Maduro. Entonces, sin ese apoyo se ve complejo”.

“No hay condiciones democráticas”

“Lo segundo es la llegada de Edmundo González que ni siquiera puede transitar libremente hoy por hoy en Venezuela por esta orden que se tiene de captura en su contra y, más aún, las últimas declaraciones de Diosdado Cabello en donde amenaza con neutralizar, derribar o cualquier sinónimo las aeronaves donde se presuma que hay peligro para Venezuela, así que evidentemente no hay condiciones democráticas, no hay condiciones políticas, no hay condiciones de seguridad”, explica Cárdenas.

“El régimen todavía se siente fuerte por el apoyo de las Fuerzas Armadas, del crimen y sobre todo que las grandes sanciones internacionales han podido ser de alguna manera evadidas por el apoyo que goza de Corea del Norte, de China, de Rusia y que eso de alguna manera le han dado oxígeno al régimen de Nicolás Maduro”, detalla.

De esta manera, Vanessa Cárdenas insiste en que, si bien Edmundo González “sí tiene un gran apoyo de la población, de la comunidad internacional, de los venezolanos en el exterior, al día de hoy eso no es suficiente para obligar en un tercer escenario a Nicolás Maduro a negociar una transición democrática pactada. A pesar de los ofrecimientos de Brasil y de México de negociar esa transición, no se ha visto ningún interés del régimen de Maduro, lo cual indica que se siente aún fuerte en el poder”.

Por otra parte, la académica también afirmó que el “secuestro” del yerno de Edmundo González, así como del excandidato presidencial Enrique Márquez y el “acoso” a la vivienda de la madre de María Corina Machado, “son mensajes muy directos de lo que es capaz de hacer el régimen”.

“No solo es un operativo de seguridad para cuidar el orden durante la toma de posesión el viernes, sino que es un mensaje de amedrentamiento, es violencia directa en contra de la oposición para de alguna manera debilitarla y que no accionen los protocolos para las marchas ciudadanas o para el intento de llegada de Edmundo González. Obviamente son actos de intimidación y de represión, en los cuales tampoco sorprende que Maduro incurra”, sostuvo.

Respecto al candidato opositor, este miércoles se reunió en Panamá con el presidente José Raúl Mulino, así como con otros cancilleres y expresidentes latinoamericanos.

En ese contexto, Edmundo González entregó al mandatario panameño las “actas de la verdad”, las cuales comprobarían su triunfo en los comicios del pasado 28 de julio. Allí se espera que, según anunció María Corina Machado, se mantengan resguardadas hasta que “pronto” sean trasladadas a Venezuela.