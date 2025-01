Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el próximo viernes, argumentando que las elecciones del 28 de julio en Venezuela no fueron libres y que Colombia no puede reconocerlas. En su lugar, el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, asistirá al evento. Petro expresó que Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela y pide respeto a los derechos humanos en el país vecino. Asimismo, condenó la detención de defensores de derechos humanos en Venezuela. A pesar de los intentos de mediación, Colombia, Brasil y México no reconocen la victoria de Maduro y solo enviarán representantes de bajo nivel a su investidura.