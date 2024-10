Al menos tres personas fueron asesinadas, entre ellas un policía, y otras nueve resultaron heridas a manos de un hombre que mantenía a varios miembros de su familia como rehenes en su domicilio en el municipio de Novo Hamburgo, en el sur de Brasil.

El autor del impactante crimen fue identificado como Edson Fernando Crippa, quien asesinó a su padre, su hermano y a un agente de la Policía Militar, cuando los efectivos acudieron al lugar de los hechos la noche del martes, consigna G1.

Según dicho medio brasileño, entre los heridos se encuentran otros familiares, como la madre del atacante, así como la cuñada de este, y otros policías que rodearon el lugar por alrededor de nueve horas antes de lograr ingresar al inmueble la mañana de este miércoles.

De acuerdo con los antecedentes, la Policía Militar recibió una denuncia sobre que Edson Crippa mantenía a sus padres retenidos contra su voluntad en una suerte de cárcel privada.

En ese contexto, los agentes policiales acudieron hasta el domicilio ubicado en el barrio de Ouro Branco, en la región metropolitana de Porto Alegre.

Sin embargo, una vez que el sujeto advirtió la presencia de los policías, comenzó un tiroteo contra ellos, manteniendo retenidos por horas a su familia. Esto quedó registrado por vecinos del sector, quienes grabaron parte de la situación, siendo difundidos algunos videos en redes sociales.

TERROR

Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, viveu uma noite de terror nesta terça-feira (22), quando Edson Crippa, um caminhoneiro, iniciou um intenso tiroteio, matando três pessoas e ferindo outras nove. Entre as vítimas fatais estão o pai e o irmão do atirador, além do… pic.twitter.com/toVTeyVnGD

— Ricardo Antunes (@blogricaantunes) October 23, 2024