La red social ‘X’, perteneciente a Elon Musk, afirmó que cumplió todas las exigencias de la Corte Suprema de Brasil y pidió el desbloqueo de la plataforma en el país, sin embargo, el máximo tribunal ratificó su decisión.

Recordemos que el antiguo Twitter está suspendido en el país más poblado de América Latina desde el 31 de agosto por orden de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), que lo acusó de incumplir órdenes judiciales que le exigían retirar cuentas acusadas de desinformar y nombrar un representante legal en Brasil.

Durante la semana, la empresa de Elon Musk presentó nuevos documentos solicitados por el magistrado del STF, Alexandre de Moraes, por lo que afirma ya haber cumplido con todas las exigencias de la justicia brasileña.

Al asegurar que cumplió con lo ordenado, la red pidió su restablecimiento en Brasil, donde hasta su suspensión tenía 22 millones de usuarios.

X dijo estar “dedicado a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley” y que respeta “la soberanía de los países” donde opera, según un tuit publicado al final del jueves en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales.

X is committed to protecting free speech within the boundaries of the law and we recognize and respect the sovereignty of the countries in which we operate. We believe that the people of Brazil having access to X is essential for a thriving democracy, and we will continue to…

