El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó a su ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, investigado por asediar a varias mujeres, tras considerar insostenibles las graves denuncias en su contra. Lula convocó a Almeida a una reunión y, al negarse a renunciar, decidió su destitución, siendo la primera baja en su Gabinete desde enero de 2023. Las acusaciones están siendo investigadas por la Policía Federal y la Comisión de Ética Pública. El Gobierno reafirmó su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, declarando que no tolerará ninguna forma de acoso. Organizaciones y personalidades han expresado solidaridad con las mujeres asediadas, incluyendo a la ministra Anielle Franco. Las acusaciones fueron divulgadas por el portal Metrópoles y respaldadas por la organización Me Too, manteniendo en secreto las identidades de las denunciantes.