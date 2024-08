En Venezuela, con el 81,70% de las actas digitalizadas por la oposición, se revela que Edmundo González habría ganado las elecciones con un 67% de los votos (7.156.426) en comparación con el 30% de Nicolás Maduro (3.241.461), según el sitio web que muestra fotografías de actas mesa por mesa. La ONG colombiana Misión de Observación Electoral (MOE) validó estos resultados, indicando que no hay posibilidad de que Maduro haya sido reelegido.

Así puede ser visto en el sitio web dedicado a ello, el cual cuenta con fotografías digitalizadas de las actas mesa por mesa, reunidas por miles de observadores voluntarios distribuidos a lo largo del país.

Los resultados fueron validados por la ONG colombiana Misión de Observación Electoral (MOE), señalando que con los datos disponibles hasta este sábado, y comparándolos con los publicados este viernes en el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), no hay posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro haya sido reelegido.

“Al contrastar la información que se desprende de la base de datos construida por la MOE”, a partir de las actas publicadas por la oposición, con los datos del CNE, “los votos que restan por computar en las actas faltantes no son suficientes para alterar” el resultado que da “el triunfo al candidato Edmundo González Urrutia”, indicaron en un comunicado.

Así, contradicen lo reportado por el CNE, que dio la victoria a Maduro con el 52% de los votos frente a un 43% de González.

Sin embargo, el organismo oficial aún no publica los resultados desglosados, tal como lo exige la ley venezolana para permitir auditorías que garanticen la transparencia de los comicios. Maduro culpó a un supuesto ciberataque como causante de que el CNE no pueda cumplir con dicha exigencia, pero no ha ofrecido evidencia que respalde su acusación, ni ha explicado por qué pese a ello el sistema igualmente permita confirmarle como ganador.

Así lo recuerda el Washington Post, medio estadounidense que también analizó las actas entregadas por el sitio web de la oposición.

“El Post extrajo y analizó los datos de 23.720 actas escaneadas y publicadas en Internet por la oposición. De ellas, González obtuvo el 67% de los votos frente al 30% de Maduro”, indicaron. “Esas actas representan el 79% de las mesas de votación utilizadas el 28 de julio. Incluso si Maduro ganara todos los votos del 21% restante, suponiendo una participación similar, todavía se quedaría a más de 1,5 millones de votos de González”.

Así, aclararon que su estudio se limitó a aquellas actas que incluían códigos QR válidos y escaneables, las cuales comprendían el 97% del total.

Análisis similares de la Associated Press y AltaVista Research, vinculada a la oposición, dieron resultados similares.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado insistió este domingo en que las actas de los testigos de votación en “más del 80% de las mesas y disponibles en resultadosconvzla.com no dejan lugar a la duda. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela”.

En tanto, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), defendió que “después de analizar nuestros propios datos, ver los resultados de la oposición y cómo coinciden ambos, mi conclusión es que estamos asistiendo al mayor fraude electoral de la historia de América Latina. Se trata de una evidencia científicamente probada, y no podemos permitir que la ideología se sobreponga a ello”.