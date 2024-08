Anonymous lanzó una campaña contra Nicolás Maduro a través de su cuenta de X. En la noche del miércoles, el grupo internacional de ciberactivistas hizo caer los sitios oficiales de la Presidencia de Venezuela y lo acusa de fraude electoral durante las elecciones de 2024.

“Chile, Costa Rica y Perú rechazan la pretensión de victoria de Maduro. Se esperaba que más países también lo rechazaran. Hubo una campaña de fraude electoral en Venezuela por parte de Maduro, no necesitas hackers para mostrarte lo que el pueblo presenció hoy”, dice el texto publicado en la plataforma de Elon Musk.

La organización, que comenzó a formarse en la web en 2003, expresó recientemente su postura sobre Maduro en otro tuit.

“Dictador de izquierda o dictador de derecha, no existe un buen dictador. Defender a los tiranos es defender a los tiranos sobre los sueños y, a menudo, los cadáveres de las personas sobre las que construyen su riqueza y poder. Estos no son líderes ni gobiernos, sólo criminales empoderados. Si defiendes la tiranía, no importa con cuántas banderas o ideologías te envuelvas, también eres un tirano”.

Asimismo, Anonymous se refirió a las fuerzas militares que apoyan a Maduro en Venezuela y señaló que una forma rápida de derrocar al Presidente chavista es poner al Ejército de Venezuela en su contra.

“Una clave para derrocar a Maduro en Venezuela lo más rápido posible es alentar exitosamente a los militares o a la mayoría de los militares a desertar. Eso requeriría presión externa por parte de los gobiernos regionales y un fuerte liderazgo de la oposición para actuar como contragobierno”, sostiene la agrupación.

Entre el lunes y martes “el colectivo Anonymous ha eliminado con éxito más de 45 sitios web gubernamentales, algunos de los cuales han sido pirateados, exponiendo la corrupción y el engaño de este régimen opresivo”, detallan en otra publicación.

“Nuestras acciones son un mensaje para Maduro y sus compinches: el mundo está observando y no nos quedaremos quietos mientras ustedes pisotean los derechos de su pueblo”, recalcaron.

🚨🇻🇪To the People of Venezuela and the World,

We, the #Anonymous collective, stand united against the tyranny of the Maduro regime.

The blatant electoral fraud, the violation of democratic principles, and the suppression of the freedom to vote cannot and will not be tolerated.… pic.twitter.com/mSoGPWSC7B

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 31, 2024