El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que su país no participará en la reunión de la OEA sobre la crisis en Venezuela, acusando a la organización de parcialidad por reconocer a un candidato antes de conocer resultados y por carecer de pruebas de fraude electoral. AMLO pidió presentar pruebas y actas para esclarecer la situación, emplazando al CNE a divulgar todos los resultados y llamando a la oposición a recurrir a instancias judiciales en caso de desacuerdo, rechazando la confrontación y la violencia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que su país no participará en la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) programada para este miércoles sobre la crisis en Venezuela.

En su rueda de prensa diaria, el mandatario acusó a la organización de ser parcial respecto al proceso electoral venezolano, afirmando que su director general, Luis Almagro, ya había reconocido a Edmundo González “antes de conocer los resultados”.

“Tengo la información de que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA”, sostuvo AMLO.

“Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, sostuvo.

#ULTIMAHORA |📌 El presidente de México, López Obrador anuncia que su país no participará en reunión de la OEA sobre elecciones en Venezuela. "No estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA… No hay pruebas de fraude", dijo. pic.twitter.com/NKZhly9RXy — Globovisión (@globovision) July 31, 2024

“Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Luis Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada”, manifestó el presidente mexicano.

“Entonces para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, no ayuda a buscar una salida pacífica y democrática a un conflicto de un país”, puntualizó.

A su vez, aseguró que “no hay pruebas” sobre algún fraude electoral en Venezuela, en el que Maduro ganó su tercer mandato, cuestionando directamente a la OEA por su “intervencionismo”.

“Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas, aunque se hayan llevado a cabo de manera electrónica, creo que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió”, respondió el mandatario ante una pregunta de EFE en su conferencia.

En la instancia, López Obrador emplazó al CNE a “dar todos los resultados” y a hacer públicas las actas de votación, llamando a la oposición a que, “si no está conforme” con el veredicto final, acuda a las instancias judiciales pertinentes.

“Pero no comenzar la confrontación y la violencia. Esto no”, mencionó.