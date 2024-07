El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que su gobierno suspenderá los aranceles a los productos de la canasta básica por los próximos 10 años.

“Hoy, enviaré una propuesta (al Congreso) para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios, por un período de 10 años”, informó Bukele en la red social X.

