La Unión Europea (UE) condenó este miércoles “cualquier intento” de golpe de Estado en Bolivia y expresó su solidaridad con el Gobierno elegido democráticamente y con el pueblo del país suramericano.

Fue el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien a través de su red social de X, criticó tajantemente el despliegue de militares e irrupción al Palacio Presidencial en La Paz, Bolivia.

“La Unión Europea condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente”, aseveró.

Asimismo, agregó que la UE “expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano”.

The European Union condemns any attempt to undermine the constitutional order in #Bolivia and overthrow democratically elected governments, and expresses its solidarity with the Bolivian government and people.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 26, 2024