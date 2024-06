Incertidumbre y gran conmoción ha generado en Argentina el caso del pequeño Loan, niño de 5 años que desapareció hace casi dos semanas en la localidad de 9 de Julio y por el cual se encuentran detenidos seis sospechosos, incluyendo a un policía, comisario del pueblo.

Todos los detenidos son sindicados como presuntos responsables en el extravío del niño, a quien se le perdió rastro el jueves 13 de junio.

Ese día, Loan Danilo Peña fue a almorzar junto a su padre, José Peña, a la casa de su abuela paterna en el Paraje Algarrobal.

Luego de comer, el pequeño fue junto a algunos amigos y tres adultos a comer naranjas a un monte a unos 600 metros de la vivienda.

Pese a que después de unos 80 minutos el grupo volvió al hogar, inexplicablemente se perdió todo rastro del niño.

Tras su extravío, la Policía detuvo a tres personas al ser acusadas de abandonar al pequeño: su tío, Bernardino Benítez; Daniel Ramírez y su pareja, Mónica del Carmen Millapi.

Detención de 6 sospechosos, incluyendo a policía encargado del caso

Sin embargo, el sábado pasado el caso sufrió un giro, luego que se detuviera a otras tres personas por la desaparición de Loan.

La Policía arrestó a la funcionaria municipal de 9 de Julio, Victoria Caillava; su esposo, Carlos Pérez, y el comisario de la localidad, Walter Maciel, quien incluso estuvo a cargo de la investigación en un inicio.

Actualmente, la principal hipótesis que se maneja es que el niño fue secuestrado en un caso de trata de personas.

En el marco de una conferencia de prensa, el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, afirmó que el comisario Maciel registra una denuncia anterior por abuso sexual.

En esa línea, reconoció que en la indagatoria “se hizo todo mal desde un principio”, apuntando a cuando la investigación por la desaparición de Loan estuvo a cargo del policía.

“Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares”, explicó Sotelo, según consigna El Clarín.

Lo anterior, luego que el persecutor fuera consultado sobre que Maciel habría sido trasladado en varias oportunidades por denuncias.

Denuncia de abuso sexual a policía sospechoso por desaparición de niño en Argentina

Según señala DataClave, Maciel mantiene una extensa lista de cuestionamientos, incluso antes de que asumiera la comisaría de 9 de Julio.

Al respecto, se apunta a que el comisario habría sido denunciado por una compañera en 2018, quien luego fue obligada a dejar la institución policial.

Sobre este caso, catalogado como grave, de acuerdo con lo mencionado por Noticias Taragüi, la afectada, proveniente de la localidad Curuzú Cuatia, era compañera del comisario.

La situación habría ocurrido cuando ambos trabajaban en la Policía Rural de Monte Caseros. Este cuestionado caso concluyó con la funcionaria fuera de la institución, mientras que Maciel fue enviado hasta el pueblo de 9 de Julio.

Padre de Loan apunta a su propia hermana por extravío del pequeño

De acuerdo con los antecedentes por la desaparición de Loan, el padre de pequeño -así como el fiscal general de Corrientes- no descarta que hayan más personas implicadas en el extravío de su hijo.

Por ello, apunta a su propia hermana, Laudelina Peña, quien asegura debe ser investigada, ya que “tiene que saber algo más”.

Esto, según dijo José Peña a C5N, porque la pareja -Caillava y Pérez- fue invitada al almuerzo familiar por ella.

En la indagatoria por el caso, Carlos Pérez, quien es excapitán de la Armada Argentina, es sindicado como el presunto cerebro del secuestro del niño.

“Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá”, explicó.

“Se fueron tranqui ellos (el matrimonio) con la camioneta, sabiendo que Loan estaba perdido”, dijo.

Mediante peritajes en los vehículos de la pareja, con perros entrenados, los investigadores descubrieron que habían rastros de Loan.

Por ello, se sospecha que el niño habría sido trasladado por ambos a bordo del vehículo para ser entregado a otra persona en la provincia del Chaco, fronteriza con Brasil y Paraguay.