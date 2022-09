El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,, respondió a palabras de su par chileno, Gabriel Boric, asegurando que "lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él".

En entrevista con la revista Time, Boric fue consultado sobre la comparación con Bukele, debido a que ambos son menores de 40 años y son la primera autoridad de sus países, pero el chileno marcó distancias.

“La verdad es que no me siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. Imagino que él podría decir lo mismo de mí (…) Hay efectivamente una deriva autoritaria: en donde para enfrentar un problema que es gravísimo, que es el tema de las maras, que sé que es muy difícil y que la delincuencia hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer restringiendo la democracia”, sostuvo Boric.

Estas palabras fueron respondidas durante la noche de este miércoles por el mandatario salvadoreño, quien aseguró que lo importante es que los chilenos se sientan identificados con Boric.

“Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él”, tuiteó Bukele.

El gobierno de Bukele ha implementado una política agresiva en materia de seguridad, y desde marzo implementa un régimen de excepción en El Salvador, para combatir a las pandillas.

De acuerdo con el Gobierno, son más de 51.200 supuestos pandilleros los detenidos durante este régimen, en el que las ONG también han registrado la muerte de al menos 72 personas bajo custodia estatal.

Además, bajo esta suspensión de garantías constitucionales son más de 50.500 personas detenidas, según cifras oficiales.

Estas medidas han alcanzado repercusión internacional, incluso algunos políticas chilenos la han mirado con admiración, como es el caso del diputado Gaspar Rivas, quien se autodenominó el “Bukele chileno”.