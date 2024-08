Fuertes explosiones se produjeron la noche de este viernes en Mogadiscio, capital de Somalia, donde un atacante suicida se hizo detonar en un concurrido hotel de la famosa playa de Lido, en un atentado reivindicado por el grupo yihadista Al Shabab.

Por el momento, el ataque ha dejado un número indeterminado de muertos y heridos, aunque medios locales ya cifran en alrededor de 18 el número de víctimas fatales.

Tras la explosión inicial, que tuvo lugar en el hotel Beach View -al que suelen acudir funcionarios gubernamentales-, un grupo de terroristas abrió fuego contra la gente que estaba en la playa.

El ataque continúa en este momento, con un tiroteo entre los miembros de Al Shabab y fuerzas especiales del Ejército.

Imágenes difundidas por medio somalís en redes sociales mostraban ambulancias dirigiéndose al lugar así como decenas de personas tendidas en la playa, entre las cuales algunas se movían y otras permanecían quietas, si bien EFE no pudo verificar si estaban muertas.

Breaking News 🚨 : Several lie dead many injured as Al shabab attack in Lido beach Mogadishu some few hours ago pic.twitter.com/I4BWj5EO4X

— ADAN💚🌙 HUSSEIN| HaqXpert 💎 (@Aburahma_1) August 2, 2024