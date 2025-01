El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, generó polémica en su participación en Tolerancia Cero al ser consultado por la contratación de su madre en la administración municipal. Durante el programa, tuvo un roce con la periodista Paula Escobar, a quien interrumpió al intentar responder la pregunta. Carola Urrejola también intervino para dar contexto a la pregunta, pero Carter se mostró molesto. Posteriormente, el exalcalde acusó falta de equidad en el trato hacia él en comparación con otros entrevistados. Tras el tenso intercambio, finalmente respondió que no veía mal la contratación de su madre, argumentando que era transparente.

El exalcalde de La Florida (región Metropolitana), Rodolfo Carter, participó en el más reciente episodio de Tolerancia Cero, donde tuvo un roce con la periodista y panelista, Paula Escobar.

Todo se dio luego de que la profesional le consultara por la contratación de su madre, Gloria Fernández, en la nueva administración municipal de la comuna.

“El alcalde Daniel Reyes contrató a su madre por 1.7 millones y ha habido toda una polémica con algunos concejales alegando (…) ¿Usted coincide en que esto se puede ver feo o cómo lo ve usted?”, le preguntó.

Sin embargo, la reacción de Carter no fue la más afable: “¿Terminó? ¿Me va a dejar contestar sin interrumpirme?“, le espetó. Esto causó risas en Fernando Paulsen, quien también es parte del panel del programa.

Quien no dejó pasar por alto la actitud del exalcalde fue Carola Urrejola, compañera de Escobar.

“Pero cómo, si se lo está enunciando”, le señaló en referencia a que la periodista estaba formulando su pregunta.

“¿Me va a dejar responder?”, le insistió Rodolfo Carter, visiblemente molesto.

“Es que hay que dar contexto Rodolfo, si no la gente no comprende”, lo detuvo Urrejola. “En esta mesa a nosotros no nos gusta pelear, nos gusta poner los argumentos y los enunciados. Ahora es su momento de responder”, le explicó la periodista.

Pero el roce entre Carter y las panelistas de Tolerancia Cero no se detuvo ahí, pues dejó entrever que a él se le trataría de manera diferente a otros entrevistados, poniendo como ejemplo una conversación anterior de las periodistas con Ignacio Walker: “Usted lo tuteaba”, argumentó.

Tras ello, recién accedió a responder la pregunta de Paula Escobar: “Mi mamá, que es mi mamá desde luego, tiene un nombre y apellido, y una persona como usted, que tiene una carrera tan distinguida defendiendo los derechos de las mujeres, debería saber que una forma de micromachismo es tratar a los demás por ‘la señora de’, ‘la mamá de’, ‘la hija de’“, aseguró.

A lo que continuó: “Ojalá tuvieran todas las mujeres, no solamente algunas mujeres, el discurso feminista para protegerla, porque mi mamá tiene nombre y apellido, mi vieja se llama Gloria…”, alcanzó a decir antes de que Urrejola volviera a interrumpirlo.

“¿Por qué se victimiza por una pregunta periodística Rodolfo?, no era tan difícil de responder”, le apuntó, puesto que el exalcalde perdía el foco de la pregunta.

“¿Ha visto usted que me victimice?“, le contra preguntó, a lo que las panelistas de Tolerancia Cero le respondieron: “Totalmente”.

Finalmente, tras este roce, la periodista Paula Escobar insistió en su pregunta inicial, a lo que Carter afirmó: “No, no se ve feo…”. “Esa era la respuesta”, le señaló la panelista dando por respondida la consulta.