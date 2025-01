Bombo Fica y Juan Pablo Flores vivieron experiencias opuestas en el Festival de Las Condes, donde Fica destacó con risas y aplausos, mientras que Flores no logró convencer con su rutina. Fica anunció su retiro de festivales televisados en el programa "Plan Perfecto" y envió un mensaje de apoyo a Flores, asegurando que tendrá su revancha.

Fica estuvo invitado al pasado capítulo del programa Plan Perfecto, donde habló de su performance en el escenario del Parque Padre Hurtado, además de su anuncio de retirarse de los festivales televisados.

En la instancia aprovechó de enviar un mensaje al exintegrante del Club de la Comedia, asegurando que “va a tener su revancha”.

“Él es muy talentoso, lo que pasó es parte de la vida. Yo creo que él estaba acostumbrado a los teatros y lugares más pequeños. La verdad que en estos grandes escenarios hay que ir con otro tipo de rutina”, indicó.

“Pero esto es parte del aprendizaje, él va a volver y va a tener su revancha, porque al otro día sale el sol”, agregó.

Tras aquello, Bombo Fica fue consultado sobre cuáles podrían haber sido los errores del comediante el pasado viernes.

“Lo que yo le puedo decir como comediante, que me estoy retirando de los escenarios, es que él es muy joven, y tiene todo el tiempo del mundo para darse una revancha, usted es talentoso. Hacer reír no es ningún chiste, la gente cree que es la papa, y no es tan así”, sostuvo.

“Eso es algo bien personal, pero nos demuestra que es bien circunstancial. De repente uno puede ir con 10 chistes buenos y triunfar en Viña”, agregó.

Hay que señalar que el rey del ‘Humor Blanco’ marcó el peak de audiencia de todo el Festival de Las Condes, el pasado fin de semana.